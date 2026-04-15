老虎證券：首季新股申購金額逾5000億 每五位港人即有一位熱衷打新

隨著宏觀經濟環境改善及大型新股相繼掛牌，香港新股(IPO)市場迎來強勁復甦。根據財政司司長最新公佈的數據，2026年第一季度香港IPO市場集資額已突破1,030億港元，重返全球第一。在此熱潮下，老虎國際(Nasdaq：TIGR)公佈，其第一季度新股業務錄得爆發式增長；其中，老虎證券(香港)表現尤為亮眼，單個季度新股申購金額突破2,000億港元，較去年同期激增6.67倍，創下進軍香港三年以來的單季歷史新高。

老虎國際整體孖展列市場第三

老虎品牌在新股市場的各項數據均名列前茅。 2026年第一季度，老虎國際累計新股申購金額高達5,437.15億港元，按年大幅增長1.7倍。根據AIPO(捷利交易寶)數據統計，老虎國際第一季度整體新股孖展金額穩居市場第三位。而本港業務第一季度申購金額超過2,000億港元，佔集團總申購額近一半，較去年同期激增6.67倍。上述的申購規模，使老虎證券位居全港市場第四位。