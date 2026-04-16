陳翊庭：新股續強勢 10跨國企業籌備港上市

企業持續湧港上市！港交所(388)行政總裁陳翊庭昨在公開場合表示，今年新股開局繼續強勢，新股集資活動已達去年全年的四成，目前排隊上市公司數目為歷年來新最高，並有愈來愈多海外企業表達在港發新股的意願，目前有逾10間跨國公司正在籌備，市場供應健康，而港交所去年有逾5%收入是由跨國企業帶動。

陳翊庭亦在其網誌中表示，港交所與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，將探索如何開拓更多雙重上市途徑。目前已有超過150家東南亞公司在香港上市，合計融資金額逾43億美元，香港已經成為最受東南亞公司青睞的海外上市地。