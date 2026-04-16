陳翊庭：新股續強勢 10跨國企業籌備港上市

企業持續湧港上市！港交所(388)行政總裁陳翊庭昨在公開場合表示，今年新股開局繼續強勢，新股集資活動已達去年全年的四成，目前排隊上市公司數目為歷年來新最高，並有愈來愈多海外企業表達在港發新股的意願，目前有逾10間跨國公司正在籌備，市場供應健康，而港交所去年有逾5%收入是由跨國企業帶動。
陳翊庭亦在其網誌中表示，港交所與馬來西亞交易所簽署合作備忘錄，將探索如何開拓更多雙重上市途徑。目前已有超過150家東南亞公司在香港上市，合計融資金額逾43億美元，香港已經成為最受東南亞公司青睞的海外上市地。
思格新能今掛牌 暗盤曾倍升
另外，今日掛牌的儲能系統解決方案商思格新能(6656)昨暗盤走高，昨於輝立交易場一度高見657元，較上市價324.2元高103%，收市則報578元，升78.3%，每手100股帳面獲利2.538萬元；於富途交易場收市價則報598元，升84.5%，每手帳面獲利2.738萬元。
思格新能公開發售超額認購1,101倍，有20.27萬人申購，一手中籤率2%，須認購最少50萬股或5,000手，即涉資約1.6億元才可穩中一手；認購涉資2.22億元的「頂頭槌飛」大手投資者，每人僅派1至2手。