今年商廈最大刁！ 星展斥26億增持中環中心成最大單一業主

商廈市場爆今年最大刁！星展銀行(香港)昨宣布，意向洽購香港中環中心額外6層辦公樓層，進一步加強對香港的長期投資承諾。星展指，是次策略性收購涉及總建築面積15.1934萬方呎，成交價為26.19億元，成為今年至今香港商業地產市場上最大宗的交易。交易完成後，星展香港於中環中心的總持有辦公樓層將增至14 層。 星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，是次意向投資印證該行對香港市場堅定不移的承諾，以及對香港作為頂尖國際金融樞紐所具備的長期經濟活力充滿信心。星展對香港商業房地產市場前景保持正面樂觀。此次收購完成後，有助銀行進一步提升業務規模。

均呎約1.7萬 許榮茂輸一半 市場早前傳出，交易涉及中環中心31、32、36、37、56及76樓6層，物業本來為世茂集團(816)創辦人許榮茂的私人投資。資料顯示，許榮茂於2017年買入相關物業，估計平均買入呎價約3.3萬元。以目前星展的交易平均呎價約1.72萬元計，即許榮茂帳面損手近五成。許榮茂去年中起亦拆售中環中心55樓單位，當中今年1月成交的單位呎價約1.95萬元。有分析相信，交易令星展成為中環中心最大單一業主，亦反映該廈呎價已漸見支持，短期難再有大跌空間。

萊坊：港島寫字樓表現兩極化 另外，萊坊報告指優質寫字樓租賃已出現回暖跡象，主要受惠內地 IPO活動帶動相關企業需求增加、金融服務業擴張，以及市場流動性改善。不過，香港島寫字樓市場正逐步出現明顯兩極化，中環及上環優質資產領先，受惠穩健租務需求、空置率持續回落，以及市場對高質素、地理位置優越寫字樓的持續偏好，當中尤以具備海景的寫字樓最受追捧。 相較之下，萊坊指金鐘、灣仔、北角及傳統中環寫字樓，由於整體新增供應有限，預期租務表現將保持穩定。