恒生指數升446點　寧德時代升9%　百度升逾7% (更新)

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，市場對美伊談判感到樂觀，美股造好，當中標指與納指隔晚創新高。恒指延續升勢，今早（16日）高開175點，報26,122點，重上兩萬六關口。恒指高開後，走勢向上，在內地公布首季經濟數據後，升幅再擴大，最多升372點，高見26,320點，半日升359點，報26,306點。恒指午後繼續擴大升幅，最終升446點，收報26,394點，近全日最高位完場，成交2,562.76億元。國指升186點，報8,905點；科指升180點，報5,092點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升3.61%，報517元；美團（3690）升2.84%，報88.75元；京東（9618）升2.57%，報123.8元；阿里巴巴（9988）升5.6%，報135.8元；百度（9888）升7.69%，報123.3元；小米（1810）升3.75%，報32.06元；快手（1024）升3.07%，報47.06元；網易（9999）升5.01%，報186.6元。