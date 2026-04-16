恒生指數升446點　寧德時代升9%　百度升逾7% (更新)

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，市場對美伊談判感到樂觀，美股造好，當中標指與納指隔晚創新高。恒指延續升勢，今早（16日）高開175點，報26,122點，重上兩萬六關口。恒指高開後，走勢向上，在內地公布首季經濟數據後，升幅再擴大，最多升372點，高見26,320點，半日升359點，報26,306點。恒指午後繼續擴大升幅，最終升446點，收報26,394點，近全日最高位完場，成交2,562.76億元。國指升186點，報8,905點；科指升180點，報5,092點。
科技股普遍造好，騰訊（700）升3.61%，報517元；美團（3690）升2.84%，報88.75元；京東（9618）升2.57%，報123.8元；阿里巴巴（9988）升5.6%，報135.8元；百度（9888）升7.69%，報123.3元；小米（1810）升3.75%，報32.06元；快手（1024）升3.07%，報47.06元；網易（9999）升5.01%，報186.6元。
寧德時代（3750）首季純利增近五成，股價升9%，報714.5元。
國際油價回穩。石油股方面，中海油（883）升1.83%，報26.7元；中石油（857）升0.28%，報10.61元；中石化（386）升1.32%，報4.6元。
金價回升，老鋪黃金（6181）跌2.68%，報655元；紫金礦業（2899）跌0.42%，報37.82元；紫金黃金國際（2259）升1.23%，報181.4元。
滙控（005）升0.64%，報142.3元。
泡泡瑪特（9992）升0.92%，報164.8元。