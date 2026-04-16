恒生指數半日升359點　寧德時代飆升一成(更新)

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，市場對美伊談判感到樂觀，美股造好，當中標指與納指隔晚創新高。恒指延續升勢，今早（16日）高開175點，報26,122點，重上兩萬六關口。恒指高開後，走勢向上，在內地公布首季經濟數據後，升幅再擴大，最多升372點，高見26,320點，半日升359點，報26,306點，成交1,297.76億元。國指升151點，報8,869點；科指升146點，報5,058點。

科技股普遍造好，騰訊（700）升2.81%，報513元；美團（3690）升2.55%，報88.5元；京東（9618）升2.73%，報124元；阿里巴巴（9988）升4.59%，報134.5元；百度（9888）升8.38%，報124.1元；小米（1810）升2.07%，報31.54元；快手（1024）升2.32%，報46.72元；網易（9999）升4.62%，報185.9元。