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財經
出版：2026-Apr-16 10:30
更新：2026-Apr-16 10:30

恒生指數高開175點　重上兩萬六

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恒生指數高開139點，報25,891點。(資料圖片)

恒生指數高開175點，報26,122點。(資料圖片)

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美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，市場對美伊談判感到樂觀，美股造好，當中標指與納指隔晚創新高。恒指延續升勢，今早（16日）高開175點，報26,122點，重上兩萬六關口。國指高開61點，報8,779點；科指高開64點，報4,976點。

科技股普遍造好，騰訊（700）高開1.5%，報506.5元；美團（3690）高開0.64%，報86.85元；京東（9618）高開2.24%，報123.4元；阿里巴巴（9988）高開2.41%，報131.7元；百度（9888）高開3.94%，報118.5元；小米（1810）高開0.52%，報31.06元；快手（1024）高開1.18%，報46.2元；網易（9999）高開3.32%，報183.6元。

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國際油價下滑。石油股方面，中海油（883）高開0.46 %，報26.34元；中石油（857）低開0.95%，報10.48元；中石化（386）高開0.22%，報4.55元。

金價回升，老鋪黃金（6181）平開，報673元；紫金礦業（2899）高開0.05%，報38元；紫金黃金國際（2259）高開1.84%，報182.5元。

滙控（005）低開0.07%，報141.3元。

泡泡瑪特（9992）高開1.47%，報165.7元。

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