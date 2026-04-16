恒生指數高開175點　重上兩萬六

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，市場對美伊談判感到樂觀，美股造好，當中標指與納指隔晚創新高。恒指延續升勢，今早（16日）高開175點，報26,122點，重上兩萬六關口。國指高開61點，報8,779點；科指高開64點，報4,976點。

科技股普遍造好，騰訊（700）高開1.5%，報506.5元；美團（3690）高開0.64%，報86.85元；京東（9618）高開2.24%，報123.4元；阿里巴巴（9988）高開2.41%，報131.7元；百度（9888）高開3.94%，報118.5元；小米（1810）高開0.52%，報31.06元；快手（1024）高開1.18%，報46.2元；網易（9999）高開3.32%，報183.6元。