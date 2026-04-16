SpaceX若成功上市　Google母企料錄千億美元回報

據彭博報道，Google母公司Alphabet一項對SpaceX的早期投資，有望為公司帶來千億美元回報。
彭博引述SpaceX本周在阿拉斯加提交的文件顯示，截至去年底，Google持有SpaceX的6.11%股份。SpaceX有望以逾2萬億美元估值進行首次公開招股（IPO），若按2萬億美元計算，有關持股將價值1,220億美元。
SpaceX與xAI合併或稀釋股權
不過，SpaceX與馬斯克旗下人工智能（AI）公司xAI於2月合併後，Google的持股比例可能已被稀釋。彭博報道指，交易完成後谷歌持股比例可能約在5%，按2萬億美元IPO估值計，對應價值為1,000億美元。
Google於2015年投資
Google於2015年首次投資SpaceX，與富達投資（Fidelity Investments）共同參與一輪10億美元融資，當時對公司的估值為100億美元，兩者合計獲得10%股份。富達目前的持股情況尚不明確。
隨着股權稀釋及二級市場出售，馬斯克和Google的持股比例隨時間均有下降。在2020年，SpaceX首次披露主要股東時，Google持股為7.64%，馬斯克為47.11%。投資公司Founders Fund當時持股7.77%，這是2008年首個投資SpaceX的機構投資者；Founders Fund在2023年12月，再次披露持股比例為5.76%，此後已低於5%的披露門檻。