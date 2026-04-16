SpaceX若成功上市　Google母企料錄千億美元回報

據彭博報道，Google母公司Alphabet一項對SpaceX的早期投資，有望為公司帶來千億美元回報。

彭博引述SpaceX本周在阿拉斯加提交的文件顯示，截至去年底，Google持有SpaceX的6.11%股份。SpaceX有望以逾2萬億美元估值進行首次公開招股（IPO），若按2萬億美元計算，有關持股將價值1,220億美元。

SpaceX與xAI合併或稀釋股權

不過，SpaceX與馬斯克旗下人工智能（AI）公司xAI於2月合併後，Google的持股比例可能已被稀釋。彭博報道指，交易完成後谷歌持股比例可能約在5%，按2萬億美元IPO估值計，對應價值為1,000億美元。