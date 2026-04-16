返工印銀紙 印鈔公司請生產助理 網民熱議：筍工定惡頂？

一份「印銀紙」的印鈔公司工作近日成為社交平台話題。負責為發鈔銀行印製鈔票的「香港印鈔有限公司」招聘生產助理，引發網民討論，有人笑稱筍工，「以後同人講我份工印銀紙」，惟亦有人指工作性質要輪班返通宵「好惡頂」、「同坐監無分別」。

「香港印鈔有限公司」近日為其設於大埔工業邨的廠房招聘生產助理。該公司負責為本港三家發鈔銀行（中國銀行、滙豐銀行及渣打銀行）印製紙幣。招聘廣告列明，申請人只需中學程度，公司將提供在職專業培訓。生產助理職責包括支援廠房生產程序，如搬運裝卸紙張、加添油墨、包裝及其他雜務等一般體力勞動工作，有責任心和積極主動、懂基本廣東話、每星期五天工作，全招聘同時註明需要輪班，約每兩周交替及通宵工作，惟未提及薪酬。

電話銀包等物品鎖儲物櫃 招聘廣告登出後吸引網民關注。有人認為這是「筍工」，笑言「以後同人講我份工印銀紙」、「日日返工數銀紙」，甚至有人幽默地問：「有無員工優惠可以8折買貨？」。 然而另有網民質疑工作條件不佳，「兩周交替仲要輪通宵，好惡頂吓喎」、「搬紙搬墨搬到傻」。更有疑曾到該公司做其他工作或面試的網民形容「要與世隔絕，仲要一路俾人監視」，工作時同坐監無分別，「唔比同其他人講野」，並且上下班均需「搜身」，將電話、銀包等個人物品鎖進儲物櫃，而且「背景審查少不了」、「入職前查家底好似仲嚴過入ICAC」。