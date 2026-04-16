「新興市場之父」麥樸思離世 享年89歲 晚年多次公開表示「香港有排未玩完」

有「新興市場之父」稱號的麥樸思(Mark Mobius)昨日離世，其LinkedIn發布有關消息，但未提及死因。麥樸思過去一直以長期深入包括亞洲、拉丁美洲、非洲、東歐等新興市場進行實地調研聞名，其投資風格強調價值投資、風險平衡與親身考察。麥樸思於1987年加入富蘭克林鄧普頓投資公司(Franklin Templeton)，在逾30年任職期間，他將管理的資產從約1億美元大幅增至高峰期的500億美元。由於他的光頭形象格外醒目，因此獲得「禿鷹」綽號。 反駁「香港已完」論 麥樸思與香港的關係非常深厚，並曾稱香港為自己的商業啟蒙之地，其於1967年首次踏足香港，依靠一份關於港股市場的研究報告成為他從顧問轉向證券分析與基金管理的「門票」。他多次回憶，香港的創業精神、韌性、高效率與對成功的渴望深深影響了他，教會他「如何經營生意」。他形容香港是「全世界任何地方都無法比擬」的營商環境。

麥樸思亦曾多次公開反對「香港已完」的論調，並撰文大讚香港的基本營商精神依然存在。他指出，雖然人才流動與地緣環境有變化，但香港作為中國門戶的角色仍具優勢，並呼籲香港在「丟掉殖民包袱」過程中「重塑自我」，善用多年累積的優勢。

麥樸思一生有多本著作等，並曾被「彭博市場」評為最具影響力人物之一。他強調投資需跟隨資金與人群，並堅持實地調研而非僅靠數據。麥樸思經常1年內訪問數十個國家，尋找被低估的企業和經濟體。他在自傳中曾坦言，自己坐飛機航班的時間，足夠讓我獲得好幾張飛往月球的頭等艙機票。

曾指金價過高 指插2成才考慮買入 近年金價持續波動，麥樸思在今年1月接受外媒時訪問時直言，黃金經過一輪歷史性升幅後已失去吸引力，自己不會在現時的價位入市，只有當金價回落20%時，才會考慮買入。另外，在今年1月馬杜羅下台時，他就認為委內瑞拉可能會重新向投資者開放，並迎來新新的政治和經濟秩序。 回顧一生，麥樸思發表過不少經典名言，主要圍繞投資哲學、風險管理，其中又以「當你看到隧道盡頭的光時，再進場已經太晚了。真正的投資機會，永遠藏在多數人看不見、不敢碰的地方。」以及「如果你太大貪，在市場回歸理性之前，你很可能已經破產了。」等最具代表性。