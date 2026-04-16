結業潮︱「泰國人海南雞」深水埗店退場 2019年8間分店執剩兩間

2026年餐飲業結業潮停不了，連鎖食肆「泰國人海南雞」早前宣布其位於深水埗的分店於4月12日租約期滿，由2019年上半年的8間分店僅剩下杏花新城及灣仔分店。

根據官方介紹，「泰國人海南雞」強調自己是「非一般的海南雞餐廳」老字號，由泰國引入新鮮食材，主打由泰籍廚師主理及食品的設計，提供平民化價錢的泰式美食如泰式海南雞飯、黃咖喱牛腩、泰式豬手飯等。該店2019年3月在香港的分店有8間，遍佈旺角、油麻地、荃灣、天后、北角等。惟隨著餐飲業面對各項挑戰，分店規模急速縮減。

店方在facebook專頁發文，以「深水埗，真係好唔捨得你哋」為題，感嘆結業是租約期滿後的無奈決定，指多年來與街坊建立了如老朋友般的關係，「睇住有啲街坊由細個嚟食到大，有啲就打工打到成家立室帶埋小朋友過嚟」，形容深水埗有一種味道叫「人情味」。隨著深水埗分店退場，「泰國人海南雞」僅剩下杏花新城及灣仔分店。

結業消息引發網民討論，有人稱「呢間真係好好食，啲雞好滑」、「成日爆場，竟然都要執？」、「雞滑飯香係街坊回憶」。惟亦有人指食物大不如前「啲雞雪咗好耐，食落鞋烚烚，仲賣得唔平，呢間執都好正路」、「以前好食，而家真係一般，執笠點會無原因？」。