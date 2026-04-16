雷軍親自落場直播15小時，完成小米汽車1300公里只充一次電挑戰。

【4月20更新】小米集團(1810)創辦人、董事長兼CEO雷軍上周親自領軍，進行了一場長達15小時的全程網絡直播，駕駛旗下最新發布的純電動車「新一代SU7 Pro」，完成由北京至上海的長途續航挑戰，以回應市場對其續航能力的關注。 是次長途實測於4月17日清晨6時35分由北京小米汽車工廠出發，至當晚9時40分抵達上海，全程實際行駛里程達1313公里。是次測試車輛為新一代SU7 Pro，配備19吋輪轂（CLTC標稱續航902公里）。在全程開啟空調及Xiaomi HAD高階智能輔助駕駛系統下，錄得百公里平均電耗14.6kWh，最終剩餘3%電量，全程僅在山東臨沭服務區進行了一次由3%至滿電的充電。

雷軍在直播中表示，由公司高層親自進行長途路測是小米汽車自研發初期便建立的內部傳統，旨在切實體驗產品以作持續改進。他亦提及，是次高調直播是為了回應去年他個人一次非公開路測後，市場對車輛真實續航表現的廣泛關注與討論，希望以最透明的方式展示產品實力。 連串動作被視為小米為即將到來的北京國際車展進行的密集預熱。集團已確認，將携新一代SU7、YU7、SU7 Ultra等全系列車型，以及其「人車家全生態」戰略，全面亮相於本月24日開幕的2026北京國際車展。雷軍在直播尾聲強調，將分析是次長征數據以不斷優化產品，並表明將持續透過直接溝通回應市場聲音，顯示其對汽車業務的決心。

小米集團(1810)創辦人、董事長兼CEO雷軍發微博表示，將於明日早上六點半開始，直播小米SU 7從北京到上海的長途續航測試，大約15個小時。 事緣去年年初雷軍表示：「我開YU7標準版，充滿電，從北京到上海，1,300公里高速，中間只充了一次電，我非常震驚。」事件引起網上熱議，雖然雷軍其後強調有關說法是指「滿電出發」加「中途補充一次電」，總共覆蓋約1300公里，惟亦遭不少人質疑。 小米今日收市報32.06元，升1.16元或3.75%。