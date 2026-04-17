全球十大基金經理 麥樸思離世 新興市場之父 終年89歲

有「新興市場之父」之稱的國際著名基金經理麥樸思(Mark Mobius)於本周三離世，終年89歲，其LinkedIn發布了相關消息，但未提及死因。麥樸思早在八十年代開始，便長期深入實地調研包括亞洲、拉丁美洲、非洲、東歐等新興地，為首批投資新興市場的基金經理，曾與美國股神巴菲特、「金融大鱷」索羅斯等同被《紐約時報》評選為「全球十大頂尖基金經理」；他與香港的關係亦深厚，於1967年首次踏足香港，並曾稱為自己的商業啟蒙之地，曾將本地營商環境形容為「全世界任何地方都無法比擬」。

麥樸思一生有多本著作等，其投資風格強調價值投資、風險平衡與親身考察，長年周遊列國，足跡遍布全球，尋找被低估的企業和經濟體。麥樸思於1987年加入基金公司富蘭克林鄧普頓，並在逾30年任職期間，成為鄧普頓的靈魂人物，創立專注於新興市場的共同基金，管理的資產從約1億美元，大幅增至高峰期的500億美元。

與港關係深 反駁「香港已完」

麥樸思曾多次回憶，指香港的創業精神、韌性、高效率與對成功的渴望，都深深影響了他，教會他「如何經營生意」。他又多次公開反對「香港已完」的論調，並撰文大讚香港的基本營商精神依然存在。他指出，雖然人才流動與地緣環境有變化，但香港作為中國門戶的角色仍具優勢，並呼籲香港在「丟掉殖民包袱」過程中「重塑自我」，善用多年累積的優勢。