恒生指數半日跌347點　守住兩萬六　美團跌近4%(更新)

美伊雙方能在本周末舉行談判，消息帶動美股造好，當中標指與納指創歷史新高。恒指三連升累漲逾700點後回吐，今早（16日）低開183點，報26,210點。恒指低開後，早段跌幅收窄至113點，高見26,280點，其後走勢向下，跌幅不斷擴大，半日跌347點，報26,046，守住兩萬六，成交1,260.65億元。國指跌114點，報8,790點；科指跌84點，報5,007點。

科技股回吐，騰訊（700）跌2.13%，報506元；美團（3690）跌3.94%，報85.25元；京東（9618）跌1.7%，報121.7元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，報135.6元；百度（9888）跌1.3%，報121.7元；小米（1810）跌1.62%，報31.54元；快手（1024）跌1.79%，報46.22元；網易（9999）跌2.41%，報182.1元。