熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Apr-17 10:19
更新：2026-Apr-17 12:23

恒生指數半日跌347點　守住兩萬六　美團跌近4%(更新)

分享：
恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數低開183點，報26,210點。(資料圖片)

adblk4

美伊雙方能在本周末舉行談判，消息帶動美股造好，當中標指與納指創歷史新高。恒指三連升累漲逾700點後回吐，今早（16日）低開183點，報26,210點。恒指低開後，早段跌幅收窄至113點，高見26,280點，其後走勢向下，跌幅不斷擴大，半日跌347點，報26,046，守住兩萬六，成交1,260.65億元。國指跌114點，報8,790點；科指跌84點，報5,007點。

科技股回吐，騰訊（700）跌2.13%，報506元；美團（3690）跌3.94%，報85.25元；京東（9618）跌1.7%，報121.7元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，報135.6元；百度（9888）跌1.3%，報121.7元；小米（1810）跌1.62%，報31.54元；快手（1024）跌1.79%，報46.22元；網易（9999）跌2.41%，報182.1元。

adblk5

霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）跌0.38%，報26.6元；中石油（857）跌0.94%，報10.51元；中石化（386）跌1.3%，報4.54元。

金價回落，老鋪黃金（6181）跌3.59%，報631.5元；紫金礦業（2899）跌3.23%，報36.6元；紫金黃金國際（2259）跌4.41%，報173.4元。

滙控（005）跌0.7%，報141.3元。

泡泡瑪特（9992）跌3.52%，報159元。

全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 全球稅後平均月薪排名｜2025年全球收入排名 15_6.jpg

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務