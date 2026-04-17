恒生指數回吐低開183點　京東百度低開逾1%

美伊雙方可能在本周末舉行談判，消息帶動美股造好，當中標指與納指創歷史新高。恒指三連升累漲逾700點後回吐，今早（16日）低開183點，報26,210點。國指低開64點，報8,840點；科指低開36點，報5,055點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開0.97%，報512元；美團（3690）低開1.41%，報87.5元；京東（9618）低開1.62%，報121.8元；阿里巴巴（9988）低開0.59%，報135元；百度（9888）低開1.7%，報121.2元；小米（1810）低開0.87%，報31.78元；快手（1024）低開0.47%，報46.84元；網易（9999）低開0.86%，報185元。