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財經
出版：2026-Apr-17 10:19
更新：2026-Apr-17 10:19

恒生指數回吐低開183點　京東百度低開逾1%

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恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數低開183點，報26,210點。(資料圖片)

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美伊雙方可能在本周末舉行談判，消息帶動美股造好，當中標指與納指創歷史新高。恒指三連升累漲逾700點後回吐，今早（16日）低開183點，報26,210點。國指低開64點，報8,840點；科指低開36點，報5,055點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開0.97%，報512元；美團（3690）低開1.41%，報87.5元；京東（9618）低開1.62%，報121.8元；阿里巴巴（9988）低開0.59%，報135元；百度（9888）低開1.7%，報121.2元；小米（1810）低開0.87%，報31.78元；快手（1024）低開0.47%，報46.84元；網易（9999）低開0.86%，報185元。

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霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）平開，報26.7元；中石油（857）低開0.47%，報10.56元；中石化（386）低開0.43%，報4.58元。

金價回落，老鋪黃金（6181）平開，報655元；紫金礦業（2899）平開，報37.82元；紫金黃金國際（2259）低開0.77%，報180元。

滙控（005）低開0.56%，報141.5元。

泡泡瑪特（9992）低開0.61%，報163.8元。

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