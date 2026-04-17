內地連鎖快餐店華萊士進軍香港 插旗九龍城廣場5月開幕

近年多個內地餐飲品牌南下香港插旗。有網民近日發現內地連鎖西式快餐店巨頭「華萊士」即將進軍香港開設首間分店，選址九龍城廣場，「華萊士」主打平價漢堡、炸雞等，以「低價」策略突圍，更有「中國版肯德基」之稱。小紅書有聲稱於華萊士工作的廣東網民表示，「我們這邊領導要把我招進去了」，他指香港店請人但是要香港身份證才能去，預料5月尾開業。

有網民周四(16日)在Threads發文分享，指內地連鎖快餐店「華萊士」即將進駐九龍城廣場，該舖位此前為連鎖快餐店「大快活」。照片可見舖位網上圍板，寫有「華萊士隆重入駐香港九龍城廣場」字眼。

帖文引發不少網民關注，「炸雞漢堡嗰啲，話係大陸版KFC」、「呢個場...佢加油」、「這下不用北上了」、「仲有人入場」，惟更多留言質疑其食物質素，直言在內地評價一般「呢間嘢喺內地都好似麻麻喎」、「要試下佢嘅招牌噴射套餐」、「食完會變噴射戰士」。小紅書亦有內地網民稱「太好了，香港有便秘的人有福了！」、「香港朋友們也可以感受一下通暢的感覺了」。

最初模仿肯德基模式

華萊士於2001年創立，最初因完全模仿肯德基模式價格偏高欠生意，後來轉型推出「特價123」（可樂1元、雞腿2元、漢堡3元）等平價快餐成功擴張，2022年門店更一度突破2萬間，超越內地的肯德基、麥當勞、德克士分店總和。品牌提供平價炸雞、漢堡、薯條，套餐在18至24元人民幣之間，更曾推出「9.9元210杯咖啡月卡」活動。