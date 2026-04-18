源杰科技千二億市值登A股新股王　3月已向港交所遞招股書

陝西源杰半導體科技股份有限公司（源杰科技）以驚人的漲幅成為內地A股的新「股王」。截至17日午間收盤，源杰科技每股報1,403.08元，首次超越貴州茅台的1,402.02元，成為A股股價最高的上市公司。

根據內媒《澎湃新聞》，這家半導體雷射器晶片製造商的股價自2025年4月9日盤中最低的每股88.1元，到2026年4月17日盤中最高的1,439元。至今日午間收盤，按後復權計算，股價已達2,025.16元，總市值達1,206億元人民幣（約1,387億港元）。