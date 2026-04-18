源杰科技千二億市值登A股新股王　3月已向港交所遞招股書

陝西源杰半導體科技股份有限公司（源杰科技）以驚人的漲幅成為內地A股的新「股王」。截至17日午間收盤，源杰科技每股報1,403.08元，首次超越貴州茅台的1,402.02元，成為A股股價最高的上市公司。
根據內媒《澎湃新聞》，這家半導體雷射器晶片製造商的股價自2025年4月9日盤中最低的每股88.1元，到2026年4月17日盤中最高的1,439元。至今日午間收盤，按後復權計算，股價已達2,025.16元，總市值達1,206億元人民幣（約1,387億港元）。
超越貴州茅台
源杰科技於2013年在陝西咸陽成立，創辦人兼董事長為ZHANG XINGANG（張欣剛），美國國籍，擁有清華和美國南加州大學學位背景。2022年在上交所科創板上市，發行價為100.66元。今年3月20日，源杰科技成為A股史上第8隻千元股，隨後在3月向港交所遞交招股書，準備衝擊「A+H」雙資本平台佈局。
源杰科技向港交所提交的招股書援引灼識諮詢的報告，以2025年對外銷售收入計，源杰科技是全球第6大鐳射器晶片供貨商，也是全球第2大矽光高速率光互連產品鐳射器晶片供貨商，是全球少數能夠以千萬顆單位規模量產CW鐳射器晶片的公司之一。
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