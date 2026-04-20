港股連續3周反彈 分析料市場漸對戰事「脫敏」

港股漸從美伊戰爭的陰霾中走穩，本周大市料續受美伊談判左右。恒生指數連升3周，上周累漲267點或1%，報26,160點。港股美國預託證券(ADR)上周普遍隨外圍造好，滙豐控股(005)ADR較港高逾2%，騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)ADR亦高逾1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日高開約400點，至26,500點水平。

中信證券報告指，過去一周市場表現出明顯的對戰事「脫敏」的特徵，從資金和倉位資料看，今次補倉過程未結束，惟在修復過程的反彈強度較以往弱；對於企業首季表現，該行認為科技及周期板塊的爆發力較突出。

東方證券擬全購上海證券

另外，內地證券業再錄重組個案。東方證券(3958)昨公布，公司正在籌備通過發行A股股份及支付現金的方式，收購上海證券100%股權，公司A股股票將今日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日，H股則繼續買賣。東方證券與上海證券均是上海國資系統內的金融機構，此前市場已有雙方合併的傳言，今次合併後，東方證券資產總額有望接近或突破6,000億元人民幣，進入行業前十大。