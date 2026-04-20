威力新能源進軍香港市場　推「增程電動小巴」滿足業界需要

本地電動商用車方案企業威力新能源有限公司正式宣布進軍香港市場。不同於傳統車輛代理商，威力強調其產品由團隊聯同合作夥伴斥資研發，並歷經一年半反覆測試與優化而成，專為香港獨特路況而設。車輛配備行業領先的3C歐標超級充電技術，並首創長達15年的動力電池質保方案，致力重新定義電動商用車的營運壽命與盈利模式，全面支援香港小巴、校巴及各類商用車邁向電動化轉型。
特別增加「增程電動小巴」
為了更精準捕捉本港市場需求，威力在研發期間多次深入運輸業界進行調研。考慮到個別業務每日高達十多小時、不間斷運作的高用量需求，威力除了提供純電動小巴外，更特別增加「增程電動小巴」。此方案結合了電能的低排放優勢與燃油的補能便利，能有效滿足客戶對「高用量、低成本、低排放」的平衡要求，為業界提供更多元化且務實的購車選擇。
針對本地小巴、校巴及復康巴頻繁行駛於半山及狹窄街道的需求，威力車型在設計與性能上全面優化，包括以專利複合材料取代傳統鋁材，兼具輕量化與高強度，提升耐用性與能源效率；利用低地台與矮梯級設計方便長者、學童及輪椅人士上落，駕駛座配備人體工學氣墊系統，減輕長時間駕駛疲勞；卓越爬坡能力，最高可應對達30%坡度，從容應對香港多山地形；智能安全系統採用Brist前橋技術，極低迴旋半徑，大幅提升轉向靈活性。低重心設計亦增強車輛行駛穩定性，並可選配現時一般商用車罕見的主動安全系統選項。
至於業界最關注的充電問題，威力積極構建完善的補能體系。除引入3C歐標超級充電技術外，亦與XECO、三號電站（中匯智能）及Magic 7等合作夥伴建立策略合作，形成覆蓋全港的充電網絡。除了固定站點，威力更引入Magic 7新世代流動充電方案，以「流動充電寶」概念的儲能車補足固定站點未能輻射的範圍，確保商用車能按需隨時隨地補充電力，節省來回指定充電站的時間成本。
座位可由19延伸至24甚至28座
威力了解運輸業正面臨成本與人才流失的雙重痛點，因此團隊不只提供車輛，更提供長達15年的動力電池及BMS（電池管理系統）主要部件質保。為滿足不同行業的特殊需求，威力亦提供全方位定製化解決方案，其車款具備極高延伸性，座位數可根據場景由19座靈活延伸至24座，甚至加長版本的28座；同時能針對商用小巴、屋苑穿梭巴、醫療車等特定用途量身打造，協助業界提升營運效益。
威力新能源強調，雖然新能源市場廣闊，但現階段會將所有核心資源與研發力量優先投放於香港市場，目標是在未來將市場佔有率提升至50%或以上。團隊希望在這艱難時刻，能將最新的電動車技術及方案資源第一時間服務本地營運商，成為香港轉型綠色運輸的最強後盾，協助運輸業者在高油價夾縫中突圍而出。