威力新能源進軍香港市場　推「增程電動小巴」滿足業界需要

本地電動商用車方案企業威力新能源有限公司正式宣布進軍香港市場。不同於傳統車輛代理商，威力強調其產品由團隊聯同合作夥伴斥資研發，並歷經一年半反覆測試與優化而成，專為香港獨特路況而設。車輛配備行業領先的3C歐標超級充電技術，並首創長達15年的動力電池質保方案，致力重新定義電動商用車的營運壽命與盈利模式，全面支援香港小巴、校巴及各類商用車邁向電動化轉型。

特別增加「增程電動小巴」

為了更精準捕捉本港市場需求，威力在研發期間多次深入運輸業界進行調研。考慮到個別業務每日高達十多小時、不間斷運作的高用量需求，威力除了提供純電動小巴外，更特別增加「增程電動小巴」。此方案結合了電能的低排放優勢與燃油的補能便利，能有效滿足客戶對「高用量、低成本、低排放」的平衡要求，為業界提供更多元化且務實的購車選擇。