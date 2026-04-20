恒指升200點 群核科技爆升逾1倍 航空股無懼油價反彈造好

伊朗重新封鎖霍爾木茲海峽，市場觀望美伊後續談判。今日港股三大指數齊漲，恒生指數最新升0.76%或200點，收報26361點；恒生科技指數升0.5%%，收報5065點；國企指數升0.6%或58點，收報8899點。AI應用股方面，群核科技Manycore Tech(068)上市翌日再升101.29%，收報37.44元；智譜(2513)升9.43%；MiniMax(100)漲6.11%。

另外，科網股今日集體走高，騰訊控股(700)漲2.35%收報522.5元，商湯(020)漲1.99%報2.05元，小米集團(1810)漲1%收報32.32元，快手(1024)漲1.12%收報46.98元，百度集團(9888)漲0.88%收報126.13元，阿里巴巴(9988)漲1.75%收報141.01元，美團(3690)跌1.56%收報85.15元。