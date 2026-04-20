熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Apr-20 14:49
更新：2026-Apr-20 16:50

恒指升200點 群核科技爆升逾1倍 航空股無懼油價反彈造好

分享：
01KMDHNR8SBY7N7NB3PMSAS19Y

三大指數齊漲，群核科技爆升近8成，光伏太陽能股集體上揚。

adblk4

伊朗重新封鎖霍爾木茲海峽，市場觀望美伊後續談判。今日港股三大指數齊漲，恒生指數最新升0.76%或200點，收報26361點；恒生科技指數升0.5%%，收報5065點；國企指數升0.6%或58點，收報8899點。AI應用股方面，群核科技Manycore Tech(068)上市翌日再升101.29%，收報37.44元；智譜(2513)升9.43%；MiniMax(100)漲6.11%。

另外，科網股今日集體走高，騰訊控股(700)漲2.35%收報522.5元，商湯(020)漲1.99%報2.05元，小米集團(1810)漲1%收報32.32元，快手(1024)漲1.12%收報46.98元，百度集團(9888)漲0.88%收報126.13元，阿里巴巴(9988)漲1.75%收報141.01元，美團(3690)跌1.56%收報85.15元。

adblk5

光伏太陽能板塊同樣升勢強勁，福萊特玻璃(6865)漲7.87%，信義光能(968)漲6.21%，協鑫科技(3800)漲4.12%，鈞達股份(2865)漲3.86%，凱盛新能(1108)漲2.09%，藍思科技(6613)漲1.70%，福耀玻璃(3606)漲0.56%，信義玻璃(868)跌0.82%。

國際油價今早雖反彈，惟航空股仍普遍造好，其中國泰航空(293)漲2.33%；東航(670)漲5.15%；國航(753)漲4.18%；南方航空(1055)漲3.37%。而兩桶油則逆市下跌，中石油(857)跌3.27%；中海油(883)跌2.45%。

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送健之堂舒壓好眠足湯 x 石墨烯足浴袋

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務