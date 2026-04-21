真人影片成「非遺」？愛奇藝CEO：AI將改變演員工作模式

知名影音平台愛奇藝CEO龔宇拋出震撼言論，他表示隨著AI全面滲透影視產業，未來真人實拍作品，恐會變成少數，甚至可能成為「非物質文化遺產（非遺）」，引發討論。
龔宇4月20日在愛奇藝舉辦的世界大會指出，AI對影視行業的衝擊已不可逆轉，傳統影視製作模式正面臨重大改變，「AI在影視行業勢不可擋，真人實拍在未來可能會變成少數。百分之百真實的、物理的作品形態，在多年後可能會變成非物質文化遺產。」
演員或將授權AI獲利
龔宇坦言，演員未來工作模式將發生巨變，傳統模式下創作者與演員只能獲得有限報酬，但在AI驅動的新生態中，分帳模式將成為主流，創作者將擁有IP所有權與私域流量資產，對演員而言，也可能從高強度的體力勞動拍攝，轉向「授權AI形象」獲利。
李一桐等否認AI授權愛奇藝
愛奇藝並宣布已獲得上百名藝人的AI授權，有傳媒整理網傳名單，稱包括于和偉、張若昀、陳哲遠、丞磊、曾舜晞、王楚然、翟瀟聞、蔣龍等，不過，其中張若昀、李一桐、王楚然、于和偉都發聲辟謠，否認簽約AI相關授權。
在此之前，「耀客傳媒」宣布簽約「AI藝人」秦凌岳、林汐顏，並推出AI劇集《秦嶺青銅詭事錄》，AI衝擊已成中國演藝圈熱門話題。
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