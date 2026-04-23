Sun Life永明舉辦「退休理財教育工作坊」 及早規劃活出從容退休人生

為響應由投資者及理財教育委員會（投委會）「香港理財月2026」，Sun Life永明於今年3月21日在紅磡嘉里酒店舉辦了「退休理財教育工作坊」。活動與香港按揭證券有限公司（HKMC）及香港恒生大學知識交流學院聯合舉辦，旨在透過活動持續推動理財教育，以回應香港人口老化及銀髮經濟發展，並提升長者的防騙意識。當日現場反應熱烈，吸引逾800人次參與。 邀請多個專業單位 分享退休理財資訊

活動以「實用、貼地、跨界別」為策劃方向，全面回應市民在退休規劃上的實際需要，並邀請多個專業單位從不同角度分享退休相關資訊，包括HKMC代表深入淺出講解保單逆按計劃及安老按揭計劃，協助退休人士活化資產、自製長糧，從而實現更豐盛的退休生活；亦有Sun Life永明理財專家分享退休理財策略及 強積金防騙要點，加深市民對退休保障及風險管理的認識。而學術界代表有香港恒生大學知識交流學院，從身心健康角度出發，探討長者如何全方位準備退休生活，以及香港警務處財富情報及調查科（FIIB），講解最新防騙及反洗黑錢資訊，進一步提升市民的防騙意識。

此外，活動更邀請到星級嘉賓米雪女士親臨分享和暢談保持身心健康的心得，以及半退休後如何規劃生活與理財，活出更自在、從容的「退『優』人生」。同場亦設有防騙主題互動遊戲及一對一諮詢專區，加強參加者的參與感與實用體驗。 宣揚正確、可靠及實用的退休理財資訊 Sun Life永明一直將履行企業社會責任（CSR）視為核心使命，與公營機構、學界及專業部門攜手合作，將正確、可靠及實用的退休理財資訊宣傳至廣大香港市民。Sun Life永明認為，香港正面對人口高齡化問題及將來的銀髮族經濟，持續投放資源於退休教育及退休策劃，協助市民及早規劃、有信心地迎接退休生活。