料中國股票遭低估 大摩看升最多10%

雖然美伊局勢仍未明朗，惟港股續擺脫陰霾續創美伊戰爭爆後的1個半月新高，恒生指數昨升200點或0.7%，報26,361點。摩根士丹利發報告維持恒指年底基本預測27,500點的目標，即潛在升幅仍逾千點或約4%；另該行偏好A股，預計中國股市將錄5%至10%的溫和上行空間，惟5月至7月市場料仍波動。

大摩認為，中國股票可受惠電商競爭放緩、指數權重更平衡及上游綠色科技優勢顯現。該行指，中國股市今年表現仍相對落後於亞洲主要市場，主要由於重磅互聯網板塊在「字節跳動效應」及電商競爭下持續受壓，並掩蓋了能源、材料、工業、半導體及醫療板塊的穩健升勢；同時，上游科技公司在指數權重不足亦是中國股市低估的原因。