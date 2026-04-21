料中國股票遭低估 大摩看升最多10%

雖然美伊局勢仍未明朗，惟港股續擺脫陰霾續創美伊戰爭爆後的1個半月新高，恒生指數昨升200點或0.7%，報26,361點。摩根士丹利發報告維持恒指年底基本預測27,500點的目標，即潛在升幅仍逾千點或約4%；另該行偏好A股，預計中國股市將錄5%至10%的溫和上行空間，惟5月至7月市場料仍波動。
大摩認為，中國股票可受惠電商競爭放緩、指數權重更平衡及上游綠色科技優勢顯現。該行指，中國股市今年表現仍相對落後於亞洲主要市場，主要由於重磅互聯網板塊在「字節跳動效應」及電商競爭下持續受壓，並掩蓋了能源、材料、工業、半導體及醫療板塊的穩健升勢；同時，上游科技公司在指數權重不足亦是中國股市低估的原因。
短期仍有拋售壓力
不過大摩指市況波動會在5月至7月持續，短期仍有拋售壓力，主要受累中美元首會面、企業季績、新股解禁及中東局勢等多項不確定因素籠罩。
對於美伊戰爭下市場關注的金價，大摩仍看好並預測今年下半年可升至每安士5,200美元，稱其避險魅力未消失，來自央行及ETF的實物拋售壓力已緩解，認為黃金對實質收益率仍敏感，未來仍有上行空間。
大市昨主板成交額2,415億元，北水則走資，滬深港股通昨合共淨流走39.1億元，當中單計盈富基金(2800)已淨流走34.8億元。
四大行齊漲約2%
內銀股昨突出，工中建農四大行昨齊齊升約2%，當中工商銀行(1398)、建設銀行(939)及中國銀行(3988)均創新高。花旗有報告指，內銀首季增速或可加快至6.3%，主要受惠淨息差壓力緩解、信貸增長穩健及強勁手續費增長等。另外，雖然國際油價昨一度彈8%，惟三桶油昨齊走軟，中國石油(857)挫3.3%，中海油(883)跌2.4%。