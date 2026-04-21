蘋果公司硬件鬼才特努斯　9月起接替Tim Cook出任行政總裁

特努斯推動棄用 Intel 處理器 帶動 Mac 銷量成戰績

現年50歲的候任行政總裁特努斯，於2001年加入蘋果的產品設計團隊，2013年成爲負責硬件工程的副總裁，2021年升任高級副總裁。特努斯最核心的戰績之一，是與蘋果自研晶片團隊合作，在2020年以蘋果自研晶片全面取代Mac電腦中的英特爾(Intel)處理器，顯著提升效能與能源效率，進而帶動Mac銷量飆升。他擴張產品線，提升品質，並專注於電池續航、效能與連線能力等功能性的改良。去年，他接掌了一個研發機器人的神祕部門，其中包括一款配備旋轉螢幕的桌面裝置。3月初，蘋果在紐約發表售價599美元的 MacBook Neo筆記型電腦時，上台的人就是特努斯，而非庫克。隔天，特努斯還登上了《早安美國》(Good Morning America)推廣新機，這樣的媒體曝光，以往都是由庫克親力親為。