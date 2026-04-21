恒生指數走勢反覆升126點　新股勝宏科技首掛升五成(更新)

伊朗局勢未明朗，市場關注美伊第二輪談判的進展，美股走勢向下。昨日升200點後，恒指今早（21日）延續升勢，高開81點，報26,442點。恒指高開後，升幅一度擴大，升逾100點後，大市現沽壓，走勢向下下，升幅亦逐步收窄，曾倒跌19點，低見26,342點，半日升33點，報26,394點。恒指午後初段造好，恒指突破早市高位，最多升168點，高見26,529點後，升幅收窄，最終升126點，收報26,487點，成交2,051.77億元。國指升44點，報8,943點；科指跌4點，報5,061點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.67%，報519元；美團（3690）升1.53%，報86.45元；京東（9618）升0.49%，報123元；阿里巴巴（9988）跌0.51%，報136.3元；百度（9888）升1.47%，報124.6元；小米（1810）升0.25%，報32.4元；快手（1024）跌1.28%，報46.38元；網易（9999）跌0.49%，報182.9元。