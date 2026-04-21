恒生指數走勢反覆　半日升33點　新股勝宏科技首掛升五成(更新)

伊朗局勢未明朗，市場關注美伊第二輪談判的進展，美股走勢向下。昨日升200點後，恒指今早（21日）延續升勢，高開81點，報26,442點。恒指高開後，升幅一度擴大，最多升125點，高見26,486點後，大市現沽壓，走勢向下下，升幅亦逐步收窄，曾倒跌19點，低見26,342點，半日升33點，報26,394點，成交1,087.89億元。國指升7點，報8,906點；科指跌37點，報5,028點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.96%，報517.5元；美團（3690）跌0.47%，報84.75元；京東（9618）跌0.33%，報122元；阿里巴巴（9988）跌1.24%，報135.3元；百度（9888）升0.73%，報123.7元；小米（1810）跌0.37%，報32.2元；快手（1024）跌1.79%，報46.14元；網易（9999）跌0.16%，報183.5元。