恒生指數高開81點　新股勝宏科技首掛高開逾五成

伊朗局勢未明朗，市場關注美伊第二輪談判的進展，美股走勢向下。昨日升200點後，恒指今早（21日）延續升勢，高開81點，報26,442點。國指高開37點，報8,936點；科指高開26點，報5,092點。
科技股普遍造好，騰訊（700）高開0.1%，報523元；美團（3690）高開0.76%，報85.8元；京東（9618）高開0.65%，報123.2元；阿里巴巴（9988）高開0.88%，報138.2元；百度（9888）高開1.63%，報124.8元；小米（1810）平開，報32.32元；快手（1024）平開，報46.98元；網易（9999）高開0.27%，報184.3元。
霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）高開0.68%，報26.5元；中石油（857）平開，報10.34元；中石化（386）高開0.22%，報4.55元。
金價回穩，老鋪黃金（6181）低開0.32%，報631.5元；紫金礦業（2899）平開，報37.12元；紫金黃金國際（2259）低開0.45%，報176.7元。
內地印刷電路板（PCB）龍頭勝宏科技（2476）今日正式掛牌，開市報330元，較招股價209.88元，升57.23%。
滙控（005）平開，報142.2元。
泡泡瑪特（9992）平開，報160.9元。