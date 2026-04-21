六合彩50週年金多寶　頭獎破紀錄2.28億元5月2日攪珠

首期50週年金多寶將於4月25日攪珠後在各投注渠道發售，截止售票時間為攪珠日5月2日晚上9時15分。而見證了六合彩16年的第四代攪珠機將於首期50週年金多寶攪珠後退役。隨後，將改用全新的第五代攪珠機。

六合彩推出50週年，馬會將推出兩期50週年金多寶。首期50週年金多寶將於5月2日舉行，估計一注獨中的頭獎基金為2.28億港元，是歷來最高的頭獎彩金。至於第二期金多寶的資料容後公布。

此外，馬會將舉辦一連串慶祝活動，在5月1日至5月10日期間，每日早上11時至晚上7時，在中環大館複式展室舉辦六合彩50週年展覽。展覽將以「載夢‧積善」爲主題，展出難得一見的珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，讓參觀者認識六合彩多年來與市民在香港成就夢想、與香港人樂善共行的故事。同場設有模擬攪珠室，供參觀者與退役攪珠機拍攝即影即有照片留念。

展覽將優先發售六合彩50週年紀念商品，當中部分商品更為展覽獨家，售完即止。非展覽獨家商品將由5月17日起，在指定場外投注處的「馬場有禮」專櫃、「馬場有禮」門店及網店公開發售。

馬會特設主題網站，讓市民了解六合彩的重要里程碑、對社會的重大貢獻、有趣冷知識，內容呼應週年展覽，讓市民細味過去50年與香港並肩同行的旅程。