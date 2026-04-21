報告：AI訓練師成香港企業最搶手跨境招聘職位

人力資源管理平台Deel發布《全球招聘趨勢報告》，數據顯示「人工智能（AI）訓練師」躍升為香港企業最搶手跨境招聘職位。此外，數據顯示從中國內地聘用人才的香港企業按年增加56%。

Deel指出，「AI訓練師」在2025年跨境聘用人數增長達283%、是Deel平台上增長最快的跨境職位，目前有超過70,000名「AI訓練師」受聘於600多間企業，負責訓練人工智能系統。

AI訓練師已成最炙手可熱的跨境招聘職位

Deel表示，本港企業呈現的趨勢中可見，「AI訓練師」已成為企業最炙手可熱的跨境招聘職位，此職位的需求均高於手機應用程式開發員、軟件開發員及業務拓展人員等職位。Deel提及，這一現象主要集中於大型企業，在中小型公司中未見相同趨勢，而後者的熱門跨境招聘職位則仍然是軟件開發員、銷售經理和軟件測試員。