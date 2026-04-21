庫克發公開信回顧15年CEO生涯 大讚接班人才華橫溢 花旗料交接順利維持買入評級

執掌蘋果公司15年的行政總裁TimCook(庫克)於今年9月1日卸任，並由負責硬件工程的高級副總裁JohnTernus(特努斯)接棒。庫克向蘋果社群發公開信，回顧15年工作生涯。 庫克表示，在過去十五年來，自己每天早晨幾乎都是以同樣的方式開始。打開郵箱，閱讀前一天收到的來自世界各地蘋果用戶的郵件。用戶與他分享生活中的點點滴滴，告訴他蘋果是如何觸動自己。例如母親是如何被她的AppleWatch救回一命等等。用戶感謝Mac改變了他們的工作方式，不過有時收到用戶對使用體驟的「抱怨」。

庫克指出，在每一封郵件中，自己都能感受到作為類的共同心跳，以及一份愈來愈深的責任感，督促自己更加努力。對於成為一間點燃人們的想像力、豐富了人們的生活的公司的領導者，自己深感榮幸。 他宣布，自己將在蘋果開啟職業生涯的新篇章。在接下來的幾個月裡，由行政總裁逐步過渡到蘋果執行董事長的新角色。並讚揚繼任人特努斯是一名才華橫溢的工程師和思想家，在過去的25年裡傾注心血打造了廣受喜愛的蘋果產品，對每個細節都精益求精，致力於讓產品變得更好、更出色、更美觀、更有意義。他是下任蘋果行政總裁的最佳人選。庫克相信，特努斯將領導蘋果達到前所未有的高度。

在公開信末段，庫克強調這不是告別，而是希望以個人名義在過渡時刻藉此向廣大蘋果社群表達自己的謝意。他表示自己作為一個在在鄉村長大，生活在不同時代的人，有幸成為世界上最偉大公司的行政總裁，度過了一段神奇的時刻。感謝群眾對他的信任和善意；感謝群眾在街上及門市向他問好；感謝群眾對蘋果新產品或服務歡呼；並感謝群眾相信他能領導始終以客為本的蘋果。指自己「每天起床都思考著如何讓你們的生活更美好。而每一天，你們都讓我的生活變得無比幸福。」

在位15年公司股價升19倍 花旗料工作交接順利 在位15年，庫克引領蘋果市值從不到3500億美元升至4萬億美元，公司股價累計飆升達1932%，表現遠遠拋離開標普500指數同期504%的升幅，亦是同時間段內，標普500中表現第38佳的個股。 對於庫克交棒，花旗早前發表報告指，雖然接班時間較預期稍早，但由於在蘋果本身已經任職超過25年的特努斯一直都是接班熱門人選，預期工作交接將非常順利。該行指蘋果3月止季度收入及每股盈利預測大致符合市場預期。而6月止季度的表現雖然略低於預期，惟仍維持蘋果「買入」評級，目標價315美元。

蘋果(美：AAPL)盤前微跌，最新報272.49美元。