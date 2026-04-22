蘋果易帥！庫克9月卸任 大行料交接順利

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)將在今年9月卸任！蘋果指，硬件工程高級副總裁John Ternus將接替CEO一職，庫克則轉任執行董事，為2011年庫克接任喬布斯(Steve Jobs)出任CEO後，蘋果15年來首次易帥。花旗發報告指，雖然蘋果接班時間較預期早，惟John Ternus在蘋果任職超過25年，是接任的熱門人選，預期交接會非常順利。
花旗又預期，今年智能手機市場或有雙位數的跌幅，但蘋果在高端市場的地位及頂級供應鏈能力，應能續搶佔市場份額。該行維持蘋果今明兩年iPhone出貨量分別2.46億部及2.62億部的預測，即分別按年增長1%及6%，並給予蘋果「買入」評級，目標價315美元。
蘋果股價於周一收報273.05美元，升1.04%。
未來數月逐步過渡執董新角色
現年65歲的庫克向蘋果社群發公開信，回顧15年工作生涯時指，在接下來的幾個月會由行政總裁逐步過渡到蘋果執行董事的新角色，並讚揚繼任人John Ternus是一名才華橫溢的工程師和思想家，在過去的25年傾注心血打造廣受喜愛的蘋果產品，是下任蘋果行政總裁的最佳人選。庫克相信，John Ternus將領導蘋果達前所未有的高度。
庫克在位15年間，引領蘋果市值從不到3,500億美元升至4萬億美元，公司股價累升1,932%，表現拋離標普500指數同期504%升幅，亦是期內標指表現第38佳成分股。據福布斯估計，庫克身家約30億美元。
硬體部門舵手John Ternus接任
至於現時51歲的John Ternus在2001年加入蘋果，2021年開始領導蘋果硬體部門，由於其AI經驗不多，有分析相信這代表蘋果將持續以硬體裝置為主要路線，以透過硬體與自家軟體或AI整合為發展方向。