蘋果易帥！庫克9月卸任 大行料交接順利

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)將在今年9月卸任！蘋果指，硬件工程高級副總裁John Ternus將接替CEO一職，庫克則轉任執行董事，為2011年庫克接任喬布斯(Steve Jobs)出任CEO後，蘋果15年來首次易帥。花旗發報告指，雖然蘋果接班時間較預期早，惟John Ternus在蘋果任職超過25年，是接任的熱門人選，預期交接會非常順利。

花旗又預期，今年智能手機市場或有雙位數的跌幅，但蘋果在高端市場的地位及頂級供應鏈能力，應能續搶佔市場份額。該行維持蘋果今明兩年iPhone出貨量分別2.46億部及2.62億部的預測，即分別按年增長1%及6%，並給予蘋果「買入」評級，目標價315美元。