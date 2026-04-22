港鐵發逾188億港元企業綠債　成港元債市歷來最大單一發行

港鐵（066）周三（22日）宣布，成功為逾188億港元企業綠色債券定價，債券分為5年期、10年期及30年期。今次為港鐵首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行；同時，各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。 債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。當中，逾83億港元5年期債券、75億港元10年期債券及30億港元30年期債券，票息分別為2.88%、3.30%及4.00%。發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。

是次交易獲來自不同類型機構投資者的踴躍認購，反映港元市場對優質發行人，以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。債券最高峰的合計認購金額高達逾600億港元，超過總發行額的三倍。 港鐵公司行政總裁楊美珍表示，是次發行企業綠色債券，是港鐵近年看準在利好市場情況下透過資本市場，為公司建設未來香港的大型鐵路基建所作的長遠融資安排的部署。 港鐵公司財務總監樊米高說，投資者對是次綠色債券的踴躍支持，充分反映市場對港鐵信貸質素、長遠策略，以及持續貢獻香港可持續發展及未來基建的信心。

是次債券按規例S形式發行，屬港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。