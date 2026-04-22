法巴：內房銷售見底 料中國全年GDP增長維持4.5%至5%之間

國家統計局於上周公布，第一季度國內生產總值為334,193億人民幣，按年增長5%。並且較上年第四季度加快0.5個百分點，亦優於市場預期的4.8%。法國巴黎銀行(中國)有限公司首席經濟學家榮靜預計第二季增速將會放緩，主要受政府補貼減少，中東衝突等因素影。她表示，內地政策通常存在節奏慣性，政府通常在首季「前置發力」，若數據達標，第二季的政策支持力度往往會呈現季節性收縮，預測內地全年GDP增長可以維持在 4.5%至5%之間。

房地產市場方面，基於未來5年平均年需求約為7.7億平方米，去年的銷量已低於此數值，榮靜預料內地房地產市場已接近見底。她又指，一線城市二手房成交量與價格已出現回升跡象，且是在缺乏大規模政策刺激的情況下發生的，顯示市場具備自我修復能力。