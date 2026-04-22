法巴：內房銷售見底 料中國全年GDP增長維持4.5%至5%之間

國家統計局於上周公布，第一季度國內生產總值為334,193億人民幣，按年增長5%。並且較上年第四季度加快0.5個百分點，亦優於市場預期的4.8%。法國巴黎銀行(中國)有限公司首席經濟學家榮靜預計第二季增速將會放緩，主要受政府補貼減少，中東衝突等因素影。她表示，內地政策通常存在節奏慣性，政府通常在首季「前置發力」，若數據達標，第二季的政策支持力度往往會呈現季節性收縮，預測內地全年GDP增長可以維持在 4.5%至5%之間。
房地產市場方面，基於未來5年平均年需求約為7.7億平方米，去年的銷量已低於此數值，榮靜預料內地房地產市場已接近見底。她又指，一線城市二手房成交量與價格已出現回升跡象，且是在缺乏大規模政策刺激的情況下發生的，顯示市場具備自我修復能力。
出口方面，儘管受地緣政治因素影響，中國對美出口出現下滑，但對全球其他地區的出口依然強勁，主要受內地半導體及新能源汽車具極強競爭力帶動。
北水放緩 高息股值得關注
港股方面，法國巴黎銀行亞太區宏觀研究統籌總監兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成分析指，今年「北水」流入有明顯放緩趨勢，對比去年逾1800億美元，惟今年至今僅錄約300億美元，相信與內地正進行資本市場改革，要求基金經理更嚴格追蹤基準指數；以及過去投資者只能買大型互聯網平台來佈局 AI，而今年有更多純AI新股於A股及港股上市，導致資金流向分散有關。
整體而言，呂成預測5月初至6月底，高息股因派息季將持續吸引資金關注。同時受惠於「十五五規劃」，AI、航空航天及符合的新技術公司等亦值得關注。息口方面，呂成認為聯儲局官員對美國通脹問題存疑，料今年不減息。