周大福上季港澳同店銷售增40% 零售值飆六成

周大福珠寶(1929)公布3月底止3個月，整體零售值增長按年少1.5%，當中佔零售值83.7%的內地，上季減8.2%；佔比16.3%的港澳地區，則升58.5%。上季港澳地區同店銷售增長40.1%，其中香港上升36.8%，澳門則上升50.1%。
至於內地，上季同店銷售增長0.2%，當中定價首飾減10.3%，計價黃金首飾升6.7%。至於加盟店的同店銷售則下跌5.8%。
計價黃金首飾的同店平均售價於季內保持強勢。內地的平均售價上升至11,900元，升52.6%；香港及澳門的平均售價則上升至21,200元，多55.9%。
內地淨關閉969個零售點
期內，集團於內地選擇性地開設13個周大福珠寶零售點，並關閉141個零售點，淨關閉128個零售點，淨關閉969個周大福珠寶零售點。於香港、澳門及其他市場，集團季內分別在香港開設1個和在其他市場開設2個周大福珠寶零售點。
集團指，持續提升品牌影響力及零售體驗，是品牌轉型的關鍵支柱。為配合拓展全球品牌影響力的目標，集團持續於國際市場的優質奢華地段深化布局。季內，周大福在泰國曼谷和澳洲悉尼的核心地段新增兩間全新設計門店。
周大福今日收報11.31元，跌0.5元或4.2%。