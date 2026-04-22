周大福上季港澳同店銷售增40% 零售值飆六成

周大福珠寶(1929)公布3月底止3個月，整體零售值增長按年少1.5%，當中佔零售值83.7%的內地，上季減8.2%；佔比16.3%的港澳地區，則升58.5%。上季港澳地區同店銷售增長40.1%，其中香港上升36.8%，澳門則上升50.1%。

至於內地，上季同店銷售增長0.2%，當中定價首飾減10.3%，計價黃金首飾升6.7%。至於加盟店的同店銷售則下跌5.8%。

計價黃金首飾的同店平均售價於季內保持強勢。內地的平均售價上升至11,900元，升52.6%；香港及澳門的平均售價則上升至21,200元，多55.9%。