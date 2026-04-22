保聯推危疾定義標準化 新準則9月1日生效 不適用於現有危疾保單

為增加市場透明度及清晰度保障消費者權益，香港保險業聯會宣布推出「危疾定義標準化最佳行業準則」，以加強合約定義的清晰度及確保危疾定義。保聯人壽業務營運及風險管理工作小組主席李紫蘭表示，危疾原意針對死亡率及嚴重性高等的重大疾病，惟隨著醫療檢測技術進步，現今部分疾病被發現時僅屬早期，並導致坊間對理賠標準的爭議，因此有必要與時並進更新患上危疾的定義，反映最新醫療標準，減低市場爭拗。

參考不同年齡、性別的索償個案，聯會將16項危疾及5項早期危疾病況作出標準化定義，其中包括重大癌症、嚴重心臟病、以及中風並導致永久性神經功能缺損。而斷定疾病是否符合賠償準則則會以「日常生活活動」為基準，即自行進食、如廁等。同時，新標準對亦部分疾病名稱作出優化，以便更清晰地說明保障範圍。