港樓股市帶挈！ 摩通分析：內房迎轉捩點

大行憧憬內房迎曙光！外電引述摩根大通的分析指，香港樓市的復甦正外溢(spilling over)至內地主要城市，而中國股市反彈帶來的延遲財富效應，正有助於重振住房需求。該行相信，中國低迷的房地產市場很可能已來到轉捩點，這將有助於中國股市表現超越其他新興市場國家。



住房達10年來最負擔得起水平

摩根大通駐新加坡策略師Rajiv Batra表示，上月內地房地產領域已出現初步復甦跡象，而中國股市有望跑贏的主要驅動力之一，就是來自房地產市場的復甦。他又指，「如果香港市場正在改善，人們就會嘗試推而廣之，而最容易聯想到的就是中國的一線城市。」除了股市帶來的財富效應，Batra稱內房另一個正面因素是，以平均房價收入比來看，住房已成為2016年以來最負擔得起的水平。