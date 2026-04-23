港樓股市帶挈！ 摩通分析：內房迎轉捩點

大行憧憬內房迎曙光！外電引述摩根大通的分析指，香港樓市的復甦正外溢(spilling over)至內地主要城市，而中國股市反彈帶來的延遲財富效應，正有助於重振住房需求。該行相信，中國低迷的房地產市場很可能已來到轉捩點，這將有助於中國股市表現超越其他新興市場國家。
住房達10年來最負擔得起水平
摩根大通駐新加坡策略師Rajiv Batra表示，上月內地房地產領域已出現初步復甦跡象，而中國股市有望跑贏的主要驅動力之一，就是來自房地產市場的復甦。他又指，「如果香港市場正在改善，人們就會嘗試推而廣之，而最容易聯想到的就是中國的一線城市。」除了股市帶來的財富效應，Batra稱內房另一個正面因素是，以平均房價收入比來看，住房已成為2016年以來最負擔得起的水平。
除了房地產市場復甦之外，Batra認為中國股票還有其他多項利好因素，包括受惠機器人技術、生物科技創新以及人工智慧的採用；此外，政府改善股東回報及解決部分行業因內卷導致盈利下滑的措施，也將帶來正面影響。
事實上，內地上周公布的數據顯示，上月一線城市新建商品住宅房價按月上漲0.2%，這是自去年5月以來首次轉為上漲。另外北京、上海、廣州、深圳的新房與二手房價全線止跌並出現上漲，這被市場普遍視為房價已進入觸底磨底階段的訊號。
港股跌324點 寧德時代挫半成
大市方面，美伊局勢持續未明朗，港股連升兩日後再下挫，恒生指數昨收報26,163點，全日挫324點或1.2%，主板成交額2,283億元，港股通則吸資48.9億元。
寧德時代(3750)昨全日下挫5%，至699元，為表現最差藍籌，成交額95.3億元，為第三大活躍港股。外電指中國石化(386)以每股708元出售寧德850萬股H股，全數為舊股，套現7.685億美元(約60.21億元)。