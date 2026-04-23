恒生指數半日跌292點　失守兩萬六　三桶油逆市升(更新)

市場仍關注伊朗局勢，白宮否認美國總統特朗普延長伊朗停火設最後期限，美國三大指數造好，當中標指與納指創新高。恒指延續昨日（22日）跌勢，今早（23日）低開64點，報26,098點。恒指低開後，跌幅曾收窄至48點，高見26,115點，其後跌幅再度擴大，並跌穿兩萬六關口，最多跌322點，低見25,840點，數半日跌292點，報25,870點，成交1,426.42億元。國指跌87點，報8,714點；科指跌114點，報4,849點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.67%，報495.6元；美團（3690）跌1.72%，報82.8元；京東（9618）跌1.17%，報118.8元；阿里巴巴（9988）跌0.84%，報130.4元；百度（9888）跌0.58%，報120.4元；小米（1810）跌2.89%，報30.88元；快手（1024）跌2.34%，報44.28元；網易（9999）跌2.82%，報172.6元。