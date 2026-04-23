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財經
出版：2026-Apr-23 10:14
更新：2026-Apr-23 12:24

恒生指數半日跌292點　失守兩萬六　三桶油逆市升(更新)

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恒生指數低開136點，報25,756點。(資料圖片)

恒生指數低開64點，報26,098點。(資料圖片)

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市場仍關注伊朗局勢，白宮否認美國總統特朗普延長伊朗停火設最後期限，美國三大指數造好，當中標指與納指創新高。恒指延續昨日（22日）跌勢，今早（23日）低開64點，報26,098點。恒指低開後，跌幅曾收窄至48點，高見26,115點，其後跌幅再度擴大，並跌穿兩萬六關口，最多跌322點，低見25,840點，數半日跌292點，報25,870點，成交1,426.42億元。國指跌87點，報8,714點；科指跌114點，報4,849點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.67%，報495.6元；美團（3690）跌1.72%，報82.8元；京東（9618）跌1.17%，報118.8元；阿里巴巴（9988）跌0.84%，報130.4元；百度（9888）跌0.58%，報120.4元；小米（1810）跌2.89%，報30.88元；快手（1024）跌2.34%，報44.28元；網易（9999）跌2.82%，報172.6元。

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霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升1.79%，報27.36元；中石油（857）升2.54%，報10.92元；中石化（386）升1.33%，報4.56元。

滙控（005）跌1.74%，報141.5元。

泡泡瑪特（9992）跌2.87%，報155.6元。

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