恒生指數跌248點　失守兩萬六　三桶油逆市升(更新)

市場仍關注伊朗局勢，白宮否認美國總統特朗普延長伊朗停火設最後期限，美國三大指數造好，當中標指與納指創新高。恒指延續昨日（22日）跌勢，今早（23日）低開64點，報26,098點。恒指低開後，跌幅曾收窄至48點，高見26,115點，其後跌幅再度擴大，並跌穿兩萬六關口，最多跌322點，低見25,840點，數半日跌292點，報25,870點。恒指午後初段跌幅稍為收窄，跌幅仍逾200點，續在兩萬六關口以下，最終跌248點，收報25,915點，成交2,553.79億元。國指跌69點，報8,732點；科指跌98點，報4,865點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.75%，報495.2元；美團（3690）跌1.37%，報83.1元；京東（9618）跌1.25 %，報118.7元；阿里巴巴（9988）跌0.84%，報130.4元；百度（9888）跌0.5%，報120.5元；小米（1810）跌1.95%，報31.18元；快手（1024）跌2.65%，報44.14元；網易（9999）跌2.93%，報172.4元。
霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升2.9%，報27.66元；中石油（857）升4.23%，報11.1元；中石化（386）升1.56%，報4.57元。
滙控（005）跌2.01%，報141.1元。
泡泡瑪特（9992）跌2.87%，報155.6元。