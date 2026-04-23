恒生指數跌248點　失守兩萬六　三桶油逆市升(更新)

市場仍關注伊朗局勢，白宮否認美國總統特朗普延長伊朗停火設最後期限，美國三大指數造好，當中標指與納指創新高。恒指延續昨日（22日）跌勢，今早（23日）低開64點，報26,098點。恒指低開後，跌幅曾收窄至48點，高見26,115點，其後跌幅再度擴大，並跌穿兩萬六關口，最多跌322點，低見25,840點，數半日跌292點，報25,870點。恒指午後初段跌幅稍為收窄，跌幅仍逾200點，續在兩萬六關口以下，最終跌248點，收報25,915點，成交2,553.79億元。國指跌69點，報8,732點；科指跌98點，報4,865點。