日經指數首度破6萬點大關　受惠AI及特朗普延長停火協議

東京股市今日（4月23日）迎來歷史性一刻，日經平均指數一度突破6萬點大關，創下歷史新高，這亦是日經指數首次觸及6萬點。市場分析指出，AI人工智能及半導體相關股票持續受到資金追捧，成為升市的重要動力。

《日本放送協會》（NHK）報道，今日東京股市開盤後不久，部分權值股即湧入大量買盤，帶動日經平均指數快速上升，突破市場高度關注的6萬點心理關卡。

紐約服市高開

報道指出，這次股市上升的背景之一，是美國總統特朗普（Donald Trump）表態延長停火協議，讓市場對伊朗局勢再度爆發軍事衝突的擔憂暫時降溫。受到中東緊張情勢緩和影響，4月22日紐約股市率先高開，也為東京市場提供推力。