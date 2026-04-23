日經指數首度破6萬點大關　受惠AI及特朗普延長停火協議

東京股市今日（4月23日）迎來歷史性一刻，日經平均指數一度突破6萬點大關，創下歷史新高，這亦是日經指數首次觸及6萬點。市場分析指出，AI人工智能及半導體相關股票持續受到資金追捧，成為升市的重要動力。
《日本放送協會》（NHK）報道，今日東京股市開盤後不久，部分權值股即湧入大量買盤，帶動日經平均指數快速上升，突破市場高度關注的6萬點心理關卡。
紐約服市高開
報道指出，這次股市上升的背景之一，是美國總統特朗普（Donald Trump）表態延長停火協議，讓市場對伊朗局勢再度爆發軍事衝突的擔憂暫時降溫。受到中東緊張情勢緩和影響，4月22日紐約股市率先高開，也為東京市場提供推力。
整體氣氛不算全面樂觀
此外，市場普遍認為，AI與半導體產業需求仍然強勁，尤其相關科技股持續獲得投資者青睞，進一步推升日本股市表現。不過，報道指出，儘管日經指數一度創新高，市場整體氣氛仍不算全面樂觀，由於伊朗局勢後續發展存在高度不確定性，不少投資者保持觀望，不乏盤中下跌情況。
報道引述市場人士表示，「突破6萬點這個重大關卡後，出現了部分投資者獲利後離場。」顯示短線震盪仍可能持續，未來市場仍將密切關注中東局勢變化及國際資金動向。
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