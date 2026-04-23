星展調查：大灣區富裕家庭平均為子女預留500萬流動資產

星展香港發布一項調查顯示，對受訪香港及其他大灣區城市的父母而言，財富傳承已不再是人生晚期決定，愈來愈多父母早於子女4歲時便開始規劃，並為下一代預留平均500萬港元的流動資產。

調查於2026年2月至3月期間進行，收集800名香港及其他大灣區城市高資產值父母的見解，受訪者均育有16歲或以下子女，且個人流動資產多於100萬港元。

大灣區家長重視財富傳承高於香港家長

今次調查反映財富傳承規劃有提早趨勢，大灣區家長展現出極高的重視程度，比例達九成，高於香港家長的74%。星展香港指，雖然大灣區家長傳承意向強烈，但實際執行仍有提升空間，僅有29%的受訪家庭制定了全面的傳承計劃。然而，31%的父母在子女仍在求學階段便展開規劃，並預期為子女預留平均500萬港元的流動資產。大灣區父母傾向以投資及人壽保險作為傳承工具，而香港父母則較依賴儲蓄。兩地父母均重視方案的靈活性及傳承時機，反映市場對度身訂造及具彈性的策略需求殷切。