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財經
出版：2026-Apr-23 13:11
更新：2026-Apr-23 13:11

伊朗局勢｜美伊談判前景未明　布油升穿100美元

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以色列空襲黎巴嫩，據報伊朗再次關閉霍爾木茲海峽，國際油價反彈。(資料圖片/路透社)

中東局勢仍未明朗，國際油價再度飆升。(資料圖片/路透社)

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中東局勢仍未明朗，美國總統特朗普宣布，延長停火協議，但仍維持封鎖伊朗港口。另一方面，據伊朗官媒否認重啟談判，直斥特朗普「再次說謊」。市場疑慮美伊能否舉行新一輪會談。國際油價再度飆升，當中布蘭特期油升穿每桶100美元。

油價方面，布蘭特期油曾在周三（22日）紐約交易時段升穿每桶100美元，在周四（23日）亞洲交易時段延續升幅，高見每桶106.08美元，之後徘徊在每桶103美元水平，較早時每桶報103.01美元，升1.1%；紐約期油在周四亞洲交易時段亦曾高見每桶97.19美元，之後徘徊在每桶94美元水平，較早時每桶報94.02美元，升1.1%。

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美國上星期增加原油庫存，但汽油和蒸餾油庫存大幅下降。據美國能源資訊署公布，美國上周汽油和蒸餾油庫存分別減少457萬桶和近343萬桶，減幅均超出市場預期。至於原油庫存出乎市場預料，增加192萬5千桶。

高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）早前表示，預料未來3到6個月油價維持在每桶80至100美元附近，但警告若局勢嚴重升級，油價可能升至每桶170美元。他提及，美國經濟陷入衰退的風險或會突然上升，取決於美國政府如何在社交媒體上對伊朗戰爭做出反應。

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