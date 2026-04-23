伊朗局勢｜美伊談判前景未明　布油升穿100美元

中東局勢仍未明朗，美國總統特朗普宣布，延長停火協議，但仍維持封鎖伊朗港口。另一方面，據伊朗官媒否認重啟談判，直斥特朗普「再次說謊」。市場疑慮美伊能否舉行新一輪會談。國際油價再度飆升，當中布蘭特期油升穿每桶100美元。

油價方面，布蘭特期油曾在周三（22日）紐約交易時段升穿每桶100美元，在周四（23日）亞洲交易時段延續升幅，高見每桶106.08美元，之後徘徊在每桶103美元水平，較早時每桶報103.01美元，升1.1%；紐約期油在周四亞洲交易時段亦曾高見每桶97.19美元，之後徘徊在每桶94美元水平，較早時每桶報94.02美元，升1.1%。