佐丹奴首季同店銷售增8.2% 料盛事活動帶動本港零售消費

佐丹奴國際(709)公布，集團首季零售收入及同店銷售分別錄得9.3億元及8.17億元，按年增7.4%及8.2%。大部分主要市場均錄得增長，其中大中華區表現亮眼，按年上升7.8%，主要受惠於香港及台灣市場回暖，以及中國內地線上銷售大增46.7%，集團表示，對今年核心品牌收入增長3%至5%的目標維持不變。

東南亞方面，集團收入錄得4.2%增長，佔整體貢獻38.4%，當中新加坡及泰國表現優勝，成為區內增長的主要動力。海灣阿拉伯國家合作委員會市場因2月底地區緊張局勢驟然升級，導致消費者情緒轉趨審慎而下降5.2%，若扣除海灣阿拉伯國家合作委員會之影響，零售收入增長達10.8%。