佐丹奴首季同店銷售增8.2% 料盛事活動帶動本港零售消費

佐丹奴國際(709)公布，集團首季零售收入及同店銷售分別錄得9.3億元及8.17億元，按年增7.4%及8.2%。大部分主要市場均錄得增長，其中大中華區表現亮眼，按年上升7.8%，主要受惠於香港及台灣市場回暖，以及中國內地線上銷售大增46.7%，集團表示，對今年核心品牌收入增長3%至5%的目標維持不變。
東南亞方面，集團收入錄得4.2%增長，佔整體貢獻38.4%，當中新加坡及泰國表現優勝，成為區內增長的主要動力。海灣阿拉伯國家合作委員會市場因2月底地區緊張局勢驟然升級，導致消費者情緒轉趨審慎而下降5.2%，若扣除海灣阿拉伯國家合作委員會之影響，零售收入增長達10.8%。
本港市場今年首季增長6%，表現穩健，集團行政總裁Colin Currie出席Giordano Ladies出席中環旗艦店重新開幕時表示，雖然香港零售仍面對北上消費等的挑戰，惟市場已經從兩年前疫情中逐步復甦，考慮到啟德體育園區的落成，各項盛事活動陸續展開，料將帶動本港零售消費。
另外，佐丹奴亦宣布Giordano Ladies將以「gl」全新形象登場，Colin Currie指出，佐丹奴正處於為期五年的 「超越邊界」戰略計畫中，目標是將品牌重新變得年輕及現代化，並致力於將電商佔比從2%提升至雙位數。他又透露，集團計畫在年底前透過電商模式進軍北美、歐洲、拉丁美洲，並重新評估印度市場。
被問及中東局勢會否影響產品價格，他表示，集團原材料成本在戰爭前已購入，成本未受太大影響，因此暫時沒有加價打算。而2027年則仍要視乎情況而定。