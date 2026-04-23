熱門搜尋:
伊朗局勢 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 dse 2026 姜濤 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Apr-23 14:57
更新：2026-Apr-23 14:57

調查發現逾六成準大學畢業生有信心3個月內找到全職

分享：
香港求職招聘平台Jobsdb by SEEK發表《大學生求職意向調查》報告。

香港求職招聘平台Jobsdb by SEEK發表《大學生求職意向調查》報告。

adblk4

香港求職招聘平台Jobsdb by SEEK發表《大學生求職意向調查》報告。是次調查於今年首季進行，由獨立調查機構以網上問卷形式訪問了507名將於今年或明年畢業的本港大學生，以了解他們對就業的期望與準備情況。

調查發現，本港準大學畢業生對求職前景普遍持樂觀態度，62%的受訪者表示有信心在開始求職後3個月內找到全職工作；另外有58%人有信心於畢業12個內找到自己的理想工作。

調查顯示，受訪者信心主要源自於「目標職位或行業的前景穩定」，以及「積極提升自身專業技能」。相反，缺乏信心的受訪者則主要因為「對整體經濟前景感到悲觀」，其次是憂慮「自動化和人工智能（AI）的威脅」。

adblk5
62%的受訪者表示有信心在開始求職後3個月內找到全職工作。 薪酬方面，66%受訪者期望首份工月薪可達到2萬元或以上。

逾六成半準大學畢業生冀首份工月薪可達2萬

薪酬方面，66%受訪者期望首份工月薪可達到2萬元或以上；有高達42%的受訪者期望月薪可超過2.5萬元，他們主要來自傳統起薪點較高的專科學院， 包括醫學院、工程學院和教育學院。同時，目標從事「醫療服務」、「保險」、「科學實驗室及研發」的受訪學生，薪酬期望亦明顯高於其他目標行業。

薪酬並非理想工作的唯一標準

調查提及，58%受訪學生有信心於畢業12個月查找到自己的理想工作，32%表示中立，僅10%完全沒有信心。當中工程學院學生信心程度最高，其次是理學院，以及商學院。

adblk6

調查又顯示，薪酬並非準畢業生衡量「理想工作」的唯一標準， 有更多受訪者期望工作時間合理， 反映新生代對工作與生活平衡的重視。

搵工求職貼士｜ 次次見工都冇下文？　6招調整心態再備戰（am730製圖） 搵工求職貼士｜ 1. 接受「被拒絕」是常態 （am730製圖） 搵工求職貼士｜2. 別否定自我價值 （am730製圖） 搵工求職貼士｜3. 保持自信 （am730製圖） 搵工求職貼士｜4. 視面試為跑馬拉松 （am730製圖） 搵工求職貼士｜5. 尋求反饋，汲取教訓 （am730製圖） 搵工求職貼士｜6. 緊貼市場，接受挑戰 （am730製圖）

ADVERTISEMENT

至抵會員價，名額有限，請火速訂位！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務