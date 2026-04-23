調查發現逾六成準大學畢業生有信心3個月內找到全職

香港求職招聘平台Jobsdb by SEEK發表《大學生求職意向調查》報告。是次調查於今年首季進行，由獨立調查機構以網上問卷形式訪問了507名將於今年或明年畢業的本港大學生，以了解他們對就業的期望與準備情況。

調查發現，本港準大學畢業生對求職前景普遍持樂觀態度，62%的受訪者表示有信心在開始求職後3個月內找到全職工作；另外有58%人有信心於畢業12個內找到自己的理想工作。

調查顯示，受訪者信心主要源自於「目標職位或行業的前景穩定」，以及「積極提升自身專業技能」。相反，缺乏信心的受訪者則主要因為「對整體經濟前景感到悲觀」，其次是憂慮「自動化和人工智能（AI）的威脅」。