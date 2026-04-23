特斯拉：年中發布第3代人形機械人 可觀察人類學習新技能 料年產量最高達1000萬部

特斯拉(美：TSLA)於官方微博發布公布稱，第三代人形機器人Optimus V3預計年中亮相，明年7至8月啓動正式投產，2027年投入外部場景應用。馬斯克此前曾表示，人形機器人最終將推動特斯拉轉型為估值25萬億美元的機器人公司。集團首席財務官Vaibhav Taneja在財報電話會議上預測，2026年資本支出將超過250億美元，主要用於投資六座新建或擴建工廠，進一步加大對人工智能相關項目的投資。

根據特斯拉首季財報披露，Optimus第一代生產線設計年產100萬台機器人，將取代位於加州弗里蒙特市的Model S和Model X生產線。另外，集團亦正在為得州超級工廠準備第二代生產線，長期設計年產量可達1,000萬部機器人。