預測市場賭巴黎最高溫度　有人用風筒「出千」賺逾3萬美元

早前有人透過幹擾巴黎機場的氣象監測器，在Polymarket上獲利約3.4萬美元。(資料圖片/路透社)

本港政府因「預測市場」突然煞停籃球博彩項目。在預測市場中連天氣亦能成為博彩項目，早前有人透過幹擾巴黎機場的氣象監測器，在預測市場Polymarket上獲利約3.4萬美元。

有網民表示，有人以極低價格買入「22°C」的合約，當時市場普遍預期當日巴黎最高溫度為18°C，隨後使用風筒近距離吹熱監測器，使氣象監測器讀數短暫升高，並被記錄為當日最高溫，獲利3.4 萬美元。