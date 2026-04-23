預測市場賭巴黎最高溫度　有人用風筒「出千」賺逾3萬美元

本港政府因「預測市場」突然煞停籃球博彩項目。在預測市場中連天氣亦能成為博彩項目，早前有人透過幹擾巴黎機場的氣象監測器，在預測市場Polymarket上獲利約3.4萬美元。
有網民表示，有人以極低價格買入「22°C」的合約，當時市場普遍預期當日巴黎最高溫度為18°C，隨後使用風筒近距離吹熱監測器，使氣象監測器讀數短暫升高，並被記錄為當日最高溫，獲利3.4 萬美元。
在4月6日和4月15日晚上，位於戴高樂國際機場（Charles de Gaulle International Airport）的氣象監測器的溫度讀數顯示突然飆升，隨後跌回正常水平。
法國氣象局（Météo-France）發現監測器錄得異常的讀數，同時在Polymarket上出現大量投注後，懷疑機場的監測器遭到干擾，並將此案移交給了警方。
在Polymarket和Kalshi等預測市場上，發展出多項博彩項目，由當日最高溫度到下任美國總統皆可以押注。
holy fuck, a hair dryer at a Paris airport broke Polymarket weather markets & made someone $34,000 richer— @aaronjmars (@aaronjmars) April 22, 2026
- polymarket was settling Paris temperature bets on a single Météo France sensor sitting near the Charles de Gaulle runway perimeter - basically unguarded
- the guy bought… pic.twitter.com/ona2hP3oZc