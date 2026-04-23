會財局對羅兵咸永道處以3億元罰款 及半年執業限制 羅兵咸：現有客戶不受影響

會計及財務匯報局公布，就恒大審計中存在多項嚴重審計缺失，公開譴責羅兵咸永道及兩名前註冊負責人張肇昌及周世強；並處以合共3.1億元罰款，其中羅兵咸永道罰款3億港元，張肇昌及周世強分別罰款500萬元。另外，當局亦向羅兵咸永道施加6個月執業限制。指示羅兵咸永道於十二個月的期間內，至少每隔3個月就其補救措施向會財局匯報最新進展及提供報告，並安排額外培訓。 會財局表示，經調查及相關查訊，發現恒大審計中存在多項嚴重審計缺失，其中尤以恒大集團審計為甚，認為有關核數師促成及助長管理層虛增該集團呈報利潤及流動性的失當行為；在審計風險加劇的情況下未有行使專業懷疑態度；審計獨立性出現重大缺失；在沒有獲得充分適當的審計證據和在某些明知缺乏相關證據的情況下，仍出具無保留審計意見；以及未對該集團的重大錯報提出質疑等。

上述缺失最終使該集團得以提早確認收入、虛增呈報利潤及嚴重錯報兩項主要資產：開發中物業及持作出售竣工物業。這兩項資產於2019年及2020年分別呈報為共人民幣13,275億元及人民幣14,064億元，佔該集團總資產的60%及61%。

羅兵咸：收到處罰決定 指現有客戶不受影響 羅兵咸永道發表聲明回應表示，已收到會計及財務匯報局的處罰決定，另外亦已與證監會達成協議，惟並未承認相關責任或同意其結論。指此次香港監管機構所採取的行動，與2024年中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會在中國內地就相關審計工作所作出的處罰決定均針對同一事件。

公司又稱，已經認知到，此前恒大審計工作的表現遠低於一貫持守的高標準，以及持份者的期望。解決這些監管事宜為重要的一步，羅兵咸永道很高興事情現在告一段落。過去兩年，PwC中國果斷地採取了問責和整改措施，並推行全面的計劃提升企業文化、質素和管治，包括委任新的管理層及關閉相關的審計分所。 會財局所施加的業務限制將不會影響本事務所的現有客戶；相關限制只針對公司未能在六個月內承接新的香港公眾利益實體審計客戶。另外，PwC中國主席兼首席執行官何睦寧表示，一直以保障客戶及其他持份者之最大利益為考量去解決這些事宜。未來，羅兵咸永道將聚焦於明確的目標，致力為客戶提供最優質的服務並支持資本市場的發展，一如在過去逾120年的工作。