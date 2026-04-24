傳DeepSeek尋首輪融資 騰訊阿里小米入局 估值百億美元計

內地AI初創DeepSeek據報正尋求首輪外部融資！外媒引述消息報道，騰訊控股(700)與阿里巴巴(9988)已經與DeepSeek展開初步洽談。另外，有傳由小米集團(1810)創辦人兼董事長雷軍支持的風險投資公司順為資本亦加入洽談。據指，DeepSeek目前正尋求籌集至少3億美元，初步討論對其估值在100億至300億美元之間。
報道指，騰訊方面提出收購DeepSeek最多20%股份，不過DeepSeek方面並不想讓出如此大比例的控制權。至於阿里巴巴及順為資本，目前尚未得知其開出的條件。綜合市場消息，市場對DeepSeek估值的參考對象分別為月之暗面、MiniMax(100)以及智譜(2513)。月之暗面在最新一輪融資中的估值為180億美元，而MiniMax及智譜的市值分別約為346億美元及589億美元。
研發成本增人才外流 急須泵水
不過與上述公司相比，DeepSeek至今尚未產生可觀收入，加上其模型全部開源，面向消費者的聊天機械人亦免費使用，其合理估值仍然存在爭議，最終估值與融資規模仍存在變數。
為維持獨立運作，DeepSeek過去一直堅持不接受外部資金，並由母企幻方量化供資。有分析認為，DeepSeek此次融資轉向源於研發成本激增及人才外流。雖然其母企幻方量化持有的數萬片H800/H20級別算力儲備，惟即將發布的DeepSeek V4預計擁有萬億級參數，單次訓練成本估計超過1億美元，隨著模型規模與調用量暴增，單靠幻方量化支持，恐難長期維持與其他頂尖AI模型的「軍備競賽」。另外，AI人才競爭激烈，DeepSeek關鍵研究員近年持續被小米、字節跳動等高薪挖角，引入外部資金有助提供更具競爭力薪酬以穩定團隊。
目前DeepSeek官方及各家傳出參與洽談的公司均未未次融資傳聞作出正式回應，不過內媒引述大型國資股權機構人士稱，DeepSeek啟動首次外部融資消息「很有可能屬實」。