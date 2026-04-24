傳DeepSeek尋首輪融資 騰訊阿里小米入局 估值百億美元計

內地AI初創DeepSeek據報正尋求首輪外部融資！外媒引述消息報道，騰訊控股(700)與阿里巴巴(9988)已經與DeepSeek展開初步洽談。另外，有傳由小米集團(1810)創辦人兼董事長雷軍支持的風險投資公司順為資本亦加入洽談。據指，DeepSeek目前正尋求籌集至少3億美元，初步討論對其估值在100億至300億美元之間。

報道指，騰訊方面提出收購DeepSeek最多20%股份，不過DeepSeek方面並不想讓出如此大比例的控制權。至於阿里巴巴及順為資本，目前尚未得知其開出的條件。綜合市場消息，市場對DeepSeek估值的參考對象分別為月之暗面、MiniMax(100)以及智譜(2513)。月之暗面在最新一輪融資中的估值為180億美元，而MiniMax及智譜的市值分別約為346億美元及589億美元。