恒生指數倒升62點　一度升穿二萬六　中芯國際升一成 (更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國總統特朗普在社交媒體上表示，自己在結束對伊朗戰事上「毫無壓力」，亦不急於同伊朗達成協議，美國三大指數受壓。恒指兩日累跌逾500點，以及失守兩萬六關後，延續昨日（23日）跌勢，今早（24日）低開181點，報25,733點。恒指低開後，最多跌275點，低見25,639點，其後跌幅逐步收窄，半日跌52點，報25,862點。恒指午後繼續收復失地，扭轉跌勢轉升，曾最多倒升89點，高見26,004點，一度觸及二萬六關，最終升62點，收報25,978點，成交2,367.23億元。國指升42點，報8,775點；科指升36點，報4,902點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.36%，報493.4元；美團（3690）跌0.78%，報82.45元；京東（9618）跌0.17%，報118.5元；阿里巴巴（9988）升1.07%，報131.8元；百度（9888）升0.75%，報121.4元；小米（1810）升0.06%，報31.2元；快手（1024）跌1%，報43.7元；網易（9999）0.87%，報170.9元。
霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升0.87%，報27.9元；中石油（857）升2.07%，報11.33元；中石化（386）升0.44%，報4.59元。
晶片股造好，中芯國際（981）升10.01%，報64.3元；華虹半導體（1347）升15.18%，報108.1元。
滙控（005）跌0.78%，報140元。
泡泡瑪特（9992）升0.58%，報156.5元。