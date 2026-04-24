恒生指數倒升62點　一度升穿二萬六　中芯國際升一成 (更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國總統特朗普在社交媒體上表示，自己在結束對伊朗戰事上「毫無壓力」，亦不急於同伊朗達成協議，美國三大指數受壓。恒指兩日累跌逾500點，以及失守兩萬六關後，延續昨日（23日）跌勢，今早（24日）低開181點，報25,733點。恒指低開後，最多跌275點，低見25,639點，其後跌幅逐步收窄，半日跌52點，報25,862點。恒指午後繼續收復失地，扭轉跌勢轉升，曾最多倒升89點，高見26,004點，一度觸及二萬六關，最終升62點，收報25,978點，成交2,367.23億元。國指升42點，報8,775點；科指升36點，報4,902點。