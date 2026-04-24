恒生指數半日跌52點　中芯國際升近9%(更新)

伊朗局勢仍未明朗，美國總統特朗普在社交媒體上表示，自己在結束對伊朗戰事上「毫無壓力」，亦不急於同伊朗達成協議，美國三大指數受壓。恒指兩日累跌逾500點，以及失守兩萬六關後，延續昨日（23日）跌勢，今早（24日）低開181點，報25,733點。恒指低開後，最多跌275點，低見25,639點，其後跌幅逐步收窄，半日跌52點，報25,862點，成交1,260.7億元。國指升8點，報8,741點；科指升17點，報4,882點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.4%，報493.2元；美團（3690）跌0.6%，報82.6元；京東（9618）跌0.51%，報118.1元；阿里巴巴（9988）升0.84%，報131.5元；百度（9888）升1.08%，報121.8元；小米（1810）跌0.45%，報31.04元；快手（1024）跌1.27%，報43.58元；網易（9999）跌1.16%，報170.4元。