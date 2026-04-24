FM財自 | 港股上落市

納指破歷史新高的同時，恒指卻連續回跌3天，這是怎麼一回事？港股的偏弱可有一千個傷心的理由，週初恒指升破2月底以來高位，引來市場以為港股會追落後的憧憬，筆者也是。然而周二（0421）美股時段中概板塊回跌，夜期下跌逾200點，隔天周三（0422）開始至今天中午前連跌3天，今天早段日低在25639點，之後小V彈。
周二（0421）下午恒指升破浪頂而科指只是收窄跌幅，背馳隱現。恒指連升兩天又破浪頂，引來不少之前淡靜的投資人、分析員或網紅們，開始轉而看升港股，讓我很有疑慮，因為週初時我也是同樣想法：看港股會追落後，通常和眾人方向看法一致時，高機率是失敗告終，尤其是港股。
當天（0421）中午時段筆者在此欄寫《科指今天開市在5092點的全日高位後回落，這可能是一個轉跌的訊號，科指若未來不能重拾強勢，反而繼續偏弱的話，這將加深港股反彈結束的預期》。
港股仍在上落震盪週期中
之後兩天周三（0422）及周四（0423）科指皆開在日高陰跌，失守26000點之餘再跌破25900點的關鍵位置，周三筆者轉身追貼價熊證，昨天及今天（0424）早段反而分段平掉恒指熊證。
今天科指先低後V，看來港股仍在上落震盪週期中，4至5月份都未必有大方向出現，切忌追高追低。今天筆者反而買些貼價牛證博V彈，未來或可能再重上26000點之上。
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