FM財自 | 港股上落市

納指破歷史新高的同時，恒指卻連續回跌3天，這是怎麼一回事？港股的偏弱可有一千個傷心的理由，週初恒指升破2月底以來高位，引來市場以為港股會追落後的憧憬，筆者也是。然而周二（0421）美股時段中概板塊回跌，夜期下跌逾200點，隔天周三（0422）開始至今天中午前連跌3天，今天早段日低在25639點，之後小V彈。

周二（0421）下午恒指升破浪頂而科指只是收窄跌幅，背馳隱現。恒指連升兩天又破浪頂，引來不少之前淡靜的投資人、分析員或網紅們，開始轉而看升港股，讓我很有疑慮，因為週初時我也是同樣想法：看港股會追落後，通常和眾人方向看法一致時，高機率是失敗告終，尤其是港股。