Balenciaga專門店變複式雙層　K11 MUSEA品牌升級料年底完成

近月香港零售業數據回升，根據香港統計處最新零售業數據顯示，今年2月香港零售業總銷貨價值臨時估計為350億元，按年升19.3%，1月份零售業總銷貨價值的修訂估計按年上升5.5%。不少國際奢侈品牌著手香港布局，進駐更多大型商場或擴充現有舖面，當中Balenciaga位於尖沙咀K11 MUSEA的門店亦完成擴充，新店比之前的單層舖面增大一倍面積，升級為複式雙層店。

Balenciaga在K11 MUSEA的複式雙層店位於地下及一樓，面向尖沙咀梳士巴利道。翻查K11應用程式的資料，該雙層店的總樓面面積達461平方米，涵蓋女裝、男裝、鞋履、手袋、配飾、珠寶及眼鏡等系列商品，並會引入多款店內限定產品。